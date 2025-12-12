Mandas Lazio, l’addio è sempre più probabile: il portiere ha aperto al trasferimento in quella squadra. Tutti i dettagli della possibile operazione

Mandas Lazio, l’Olympiacos spinge per avere il portiere greco e l’estremo difensore ha aperto al possibile ritorno in patria. I dettagli

La situazione di Mandas alla Lazio continua a essere uno dei temi più caldi in vista della sessione di mercato di gennaio. Il portiere greco, arrivato a Roma con l’obiettivo di crescere e ritagliarsi spazio in una grande piazza di Serie A, sta infatti vivendo mesi complicati. Finora le opportunità con la maglia biancoceleste sono state pochissime: l’unica presenza ufficiale risale alla gara di Coppa Italia negli ottavi di finale contro il Milan, un match che non è bastato a modificare le gerarchie stabilite da Maurizio Sarri.

Il tecnico, tornato sulla panchina laziale la scorsa estate, ha subito riaffidato la porta a Provedel, considerato il titolare indiscusso. La scelta ha di fatto chiuso le porte a Mandas, che nonostante l’impegno negli allenamenti e la volontà di mettersi in mostra non è mai riuscito a scalare posizioni nelle preferenze dell’allenatore. Così il suo ruolo si è limitato a quello di riserva, una condizione che sta diventando sempre più difficile da accettare per un classe 2001 che ha bisogno di continuità per proseguire il proprio percorso di crescita.

In questo contesto, l’ipotesi di un addio già nel mese di gennaio prende forma concreta. L’argomento “Mandas Lazio” è ormai ricorrente nelle analisi di mercato e le possibilità sul tavolo sono diverse. La società sta riflettendo sulla formula migliore: non è chiaro infatti se la cessione potrebbe avvenire a titolo definitivo, soluzione che permetterebbe al club di monetizzare, oppure attraverso un prestito, opzione che garantirebbe al portiere la possibilità di giocare altrove per poi eventualmente rientrare a Roma più maturo e pronto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Mandas avrebbe mostrato apertura verso un possibile ritorno in patria. Le squadre greche lo seguono con attenzione e l’idea di ritrovare minutaggio e fiducia in un ambiente familiare potrebbe rappresentare la scelta più logica per il giovane portiere. Il suo entourage, intanto, è al lavoro per valutare tutte le proposte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

La Lazio, dal canto suo, sa di dover gestire un equilibrio delicato: mantenere Mandas senza offrirgli spazio rischierebbe di frenare la sua evoluzione, mentre una sua partenza imporrebbe di rivedere le alternative tra i pali. Il mese di gennaio sarà dunque decisivo per definire il futuro del giocatore e capire se l’avventura di Mandas alla Lazio continuerà o si interromperà dopo appena una stagione.