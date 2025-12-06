Mandas Lazio, Caprai analizza la prestazione del portiere greco: «Con Provedel, Basic e Pellegrini, protagonista del lavoro di Sarri. Contro il Milan l’ho visto bene»

 Mandas Lazio, Caprai: «Tra i protagonisti del lavoro di Sarri»
Mandas
Mandas

Mandas Lazio, Caprai analizza la prestazione del portiere greco dopo il match di Coppa Italia contro il Milan. Le sue parole: «L’ho visto bene»

Riccardo Caprai, fondatore di Goalkeepermania, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare le recenti prestazioni dei portieri Provedel e Mandas, nonché l’evoluzione dei centrocampisti Basic e Pellegrini, tutti protagonisti del momento della Lazio.

SULLE PRESTAZIONI DI PROVEDEL E MANDAS – «A San Siro il primo non ha responsabilità. Ha cercato di anticipare lo spazio ma è stato sfortunato. Mandas in Coppa Italia l’ho visto molto bene, attento e attivo. Tre uscite alte importanti, non giocava da maggio e questo avrebbe potuto destabilizzarlo».

SUL POTENZIALE CRESCITA DI MANDAS – «Mandas è un portiere forte, deve crescere a livello tecnico ma la Lazio è fortunata ad avere due portieri così. Il suo stato d’animo da possibile partente? Ha grande professionalità, si allena al massimo, concentrato e le voci di mercato non lo hanno intaccato».

SUL LAVORO DI SARRI E LA CRESCITA DEI CENTROCAMPISTI – «Le prestazioni di Basic e Pellegrini sono un attestato del lavoro di Sarri e del suo staff. Sarri e la sua metodologia danno valore aggiunto alla squadra».

SUL LAVORO DIFENSIVO E IL RUOLO DEL PORTIERE NEL GIOCO DI SARRI – «La Lazio subisce pochi tiri, i grandi portieri però riescono ad essere concentrati sul gioco, anche col freddo riescono a muoversi con la squadra. Poi il gioco di Sarri coinvolge il portiere, obbligato a muoversi, anche rispetto alle transizioni o agli intercetti».

