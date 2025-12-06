Hanno Detto
Mandas Lazio, Caprai analizza la prestazione del portiere greco: «Con Provedel, Basic e Pellegrini, protagonista del lavoro di Sarri. Contro il Milan l’ho visto bene»
Mandas Lazio, Caprai analizza la prestazione del portiere greco dopo il match di Coppa Italia contro il Milan. Le sue parole: «L’ho visto bene»
Riccardo Caprai, fondatore di Goalkeepermania, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare le recenti prestazioni dei portieri Provedel e Mandas, nonché l’evoluzione dei centrocampisti Basic e Pellegrini, tutti protagonisti del momento della Lazio.
SULLE PRESTAZIONI DI PROVEDEL E MANDAS – «A San Siro il primo non ha responsabilità. Ha cercato di anticipare lo spazio ma è stato sfortunato. Mandas in Coppa Italia l’ho visto molto bene, attento e attivo. Tre uscite alte importanti, non giocava da maggio e questo avrebbe potuto destabilizzarlo».
SUL POTENZIALE CRESCITA DI MANDAS – «Mandas è un portiere forte, deve crescere a livello tecnico ma la Lazio è fortunata ad avere due portieri così. Il suo stato d’animo da possibile partente? Ha grande professionalità, si allena al massimo, concentrato e le voci di mercato non lo hanno intaccato».
SUL LAVORO DI SARRI E LA CRESCITA DEI CENTROCAMPISTI – «Le prestazioni di Basic e Pellegrini sono un attestato del lavoro di Sarri e del suo staff. Sarri e la sua metodologia danno valore aggiunto alla squadra».
SUL LAVORO DIFENSIVO E IL RUOLO DEL PORTIERE NEL GIOCO DI SARRI – «La Lazio subisce pochi tiri, i grandi portieri però riescono ad essere concentrati sul gioco, anche col freddo riescono a muoversi con la squadra. Poi il gioco di Sarri coinvolge il portiere, obbligato a muoversi, anche rispetto alle transizioni o agli intercetti».