Mandas Bournemouth, gli inglesi provano l’affondo: c’è distanza sulle cifre

Mandas Bournemouth, il portiere della Lazio pare destinato al trasferimento in Inghilterra! Ecco cosa filtra dalla trattativa con il club britannico

La situazione di Christos Mandas alla Lazio potrebbe presto cambiare, con il portiere greco in uscita dopo una stagione caratterizzata da un impiego limitato. Il club biancoceleste sta valutando la possibilità di cedere il giocatore, e il Bournemouth sembra essere pronto ad approfittare di questa situazione. I

Mandas a rischio cessione: la proposta del Bournemouth

Il Bournemouth ha messo nel mirino Christos Mandas. Il direttore sportivo degli inglesi, Thiago Pinto, è infatti alla ricerca di un portiere per rafforzare il reparto, e l’estremo difensore greco rappresenta una valida opzione.

Nonostante ci sia una certa distanza tra la proposta del Bournemouth e la richiesta di Claudio Lotito, la sensazione è che le due parti possano trovare un accordo. L’offerta degli inglesi si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è escluso che la trattativa possa evolversi verso un prestito con obbligo di riscatto.

Il futuro di Mandas alla Lazio

Il futuro di Mandas è quindi appeso a un filo, con il Bournemouth pronto a sfruttare l’opportunità. Sarà importante capire se la Lazio accetterà una cessione a titolo definitivo o se opterà per un prestito con obbligo di riscatto.

L’eventuale partenza di Mandas lascerebbe libero uno slot in porta per Maurizio Sarri, che potrebbe decidere di intervenire sul mercato per rafforzare il reparto. Con il Bournemouth determinato a chiudere, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive.

