Mandas Bournemouth, Pinto mette nel mirino il portiere della Lazio: la situazione

Mandas Bournemouth, l’ex direttore sprotivo della Roma vuole portare in Inghilterra l’estremo difensore classe 2001 dei biancocelesti

Il Bournemouth continua a intrecciare il proprio destino con quello della Lazio in questo mercato invernale. Dopo le operazioni ormai in via di definizione che porterebbero in Inghilterra Rayan e Alex Toth, due profili seguiti con grande attenzione anche dalla società capitolina, il club di Premier League torna a bussare dalle parti di Formello.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il Bournemouth del d.s. Tiago Pinto (ex Roma) avrebbe infatti messo gli occhi su Christos Mandas!

Mandas Bournemouth, un mercato di incroci e beffe

Il filo che lega Bournemouth e Lazio si è rafforzato nelle ultime settimane. I “Cherries” hanno sfruttato il grande appeal della Premier League per superare la concorrenza italiana su Rayan e Toth, due calciatori che rientravano nei radar del club capitolino. La forza economica e il prestigio del campionato inglese hanno fatto la differenza.

Mandas Bournemouth, pista concreta

La situazione cambia quando si parla di Mandas. Il giovane portiere, arrivato con aspettative importanti, ha trovato finora poco spazio e guarda con interesse a un’esperienza che possa garantirgli continuità. La Premier League rappresenta un obiettivo ambizioso e altamente formativo. Il presidente Claudio Lotito, però, non intende fare sconti: la valutazione fissata è di 20 milioni di euro, cifra dalla quale la Lazio non vuole discostarsi.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa pista si trasformerà in una vera operazione di mercato.

