Mancini: «La Lazio non può rinunciare a quel giocatore. È uno da 20 gol e 10 assist». Le dichiarazioni del giornalista

Un gol, un assist e una prestazione da leader. La notte di Marassi ha consacrato Valentín “Taty” Castellanos come l’uomo della provvidenza per una Lazio in cerca di certezze. La sua prova contro il Genoa, decisiva per la vittoria, ha convinto tutti, compreso il telecronista di DAZN, Riccardo Mancini, che ai microfoni di Radio Serie A ha tessuto le lodi dell’attaccante argentino, definendolo ormai un elemento imprescindibile per la squadra di Sarri.

Mancini ha sottolineato la completezza del giocatore, pur indicandogli la via per il definitivo salto di qualità. «La Lazio non può rinunciare al Taty, è un attaccante che fa tutto e deve dimostrare di poter fare quello step in più a livello realizzativo. È un giocatore da 15/20 gol a stagione, anche con 10 assist. Sono cifre perfette per uno come lui e sarebbe un centravanti da squadra che può lottare per un posto in Europa».

L’analisi del telecronista è chiara. Castellanos non è solo un finalizzatore, ma un attaccante moderno che “fa tutto”: pressa, lega il gioco, aiuta la squadra e, come visto a Genova, sa essere letale sia come marcatore che come uomo-assist. La sua performance contro il Grifone è stata la sintesi perfetta del suo potenziale.

Ora, però, arriva la parte più difficile. Mancini lancia la sfida: per diventare un top player, il “Taty” deve trasformare la sua influenza sul gioco in una continuità realizzativa da grande bomber. L’asticella è fissata: 15-20 gol a stagione, uniti a una decina di assist. Un bottino che, secondo il giornalista, lo proietterebbe di diritto nell’élite degli attaccanti europei. La Lazio ha trovato il suo trascinatore; a lui ora il compito di trasformare le grandi potenzialità in numeri da fuoriclasse.