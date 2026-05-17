Mancini e El Shaarawy nel post partita: «In un’annata ci sono momenti belli e brutti»

Mancini e El Shaarawy hanno rilasciato delle dichiarazioni nel post partita del derby della trentasettesima giornata di Serie A 2025-2026

Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy, alla sua ultima partita con la maglia della Roma, ha parlato per DAZN dopo la vittoria contro la Lazio. I due giocatori della squadra di Gian Piero Gasperini hanno rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta nella gara valida per la 37a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le sue parole:

IL SALUTO DI EL SHAARAWY – «Me le tengo dentro poi escono fuori tutte queste emozioni, perché sono emozioni veramente forti per una società, per una squadra che mi ha dato tantissimo, tutto e dove io sono cresciuto tanto come uomo, come calciatore e quindi devo essere grato di questo.

Oggi è stata una festa per tutti quindi è veramente una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio essere qui e ricevere questo saluto».

MANCINI SUI DUE GOL – «Sicuramente sì, Stephan è un ragazzo d’oro, ma non lo devo dire io. Ho avuto la fortuna di giocarci sei anni. Sempre un professionista serio, si è allenato a mille. Ieri è stato tutto il giorno chiuso dentro di sé e abbiamo rispettato le sue emozioni. Oggi in campo gli dicevo di fare gol perché se lo merita.

Quello che ha fatto in questi dieci anni non lo cancella nessuno, sarà sempre casa sua e gli vorrò un mondo di bene. In un’annata ci sono momenti belli e brutti. Fare due gol non me lo sarei mai aspettato. Sono andato ad abbracciare Lore perché ci teneva a esserci, ha avuto un piccolo fastidio e non ha potuto giocare. C’è una grandissima amicizia, un bene fortissimo».

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