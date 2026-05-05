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Mancini si carica in vista della gara contro la Lazio «Il derby si prepara da solo è una partita molto importante»
Mancini ha parlato del finale di stagione della squadra di Gasperini e si è soffermato anche sulla sfida contro la Lazio, le parole del capitano della Roma
Il derby si avvicina, ma in casa Roma nessuno vuole bruciare le tappe. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Dazn del rush finale della squadra giallorossa nella corsa alla Champions League, soffermandosi anche sulla sfida contro la Lazio, in programma alla penultima giornata.
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Mancini, prima il Parma poi il derby con la Lazio
Nel suo intervento, il difensore giallorosso ha chiarito che nella testa della squadra c’è prima di tutto la trasferta contro il Parma, considerata tutt’altro che semplice. Solo dopo, inevitabilmente, arriverà il momento di pensare davvero al derby.
PARMA – «Se il derby sarà pesante? Sì, sì. Ma prima della partita con la Lazio c’è una partita delicata come a Parma. Sappiamo benissimo che a Parma è un campo difficile, hanno faticato in tanti. Quindi dobbiamo prepararci bene per quella partita e poi pensare alla settimana dopo».
DERBY – «Ma come ho detto tante volte, il derby si prepara da solo, che sia la prima o l’ultima o a metà campionato: è una partita molto importante, molto delicata. Ma c’è ancora tempo per pensare a quella partita».
Mancini, parole che accendono già l’attesa sul derby
Le dichiarazioni del centrale della Roma confermano dunque quanto il derby venga vissuto come una sfida a sé, capace di caricarsi da sola di tensione, significato e peso emotivo. Prima però ci sarà il Parma, ostacolo che i giallorossi non vogliono sottovalutare. Poi sarà davvero tempo di pensare ad una delle sfide più attese di tutto il campionato.
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