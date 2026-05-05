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Giudice sportivo Lazio, Tavares entra in diffida dopo la sfida dello Zini: il comunicato

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5 giorni ago

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tavares
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Nuno Tavares

Giudice sportivo Lazio, vi riportiamo tutte le decisioni relative ai giocatori biancocelesti dopo la fine della 35a giornata di Serie A 25-26

Nella giornata odierna il giudice sportivo del campionato di Serie A ha pubblicato la lista con tutte le decisioni relative alla 35a giornata. Vi segnaliamo tutte le decisioni relative ai giocatori della Lazio dell’allenatore Maurizio Sarri. Il comunicato:

“Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 maggio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO – AMMONIZIONE – UNDICESIMA SANZIONE – AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) – VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio) – TERZA SANZIONE – NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)”.

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