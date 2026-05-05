News
Giudice sportivo Lazio, Tavares entra in diffida dopo la sfida dello Zini: il comunicato
Giudice sportivo Lazio, vi riportiamo tutte le decisioni relative ai giocatori biancocelesti dopo la fine della 35a giornata di Serie A 25-26
Nella giornata odierna il giudice sportivo del campionato di Serie A ha pubblicato la lista con tutte le decisioni relative alla 35a giornata. Vi segnaliamo tutte le decisioni relative ai giocatori della Lazio dell’allenatore Maurizio Sarri. Il comunicato:
“Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 maggio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO – AMMONIZIONE – UNDICESIMA SANZIONE – AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) – VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio) – TERZA SANZIONE – NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)”.
Ultimissime Lazio LIVE: i voti dei quotidiani sulla sfida di ieri, la reazione di Provstgaard e molto altro!
News
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione aggiornata dopo le gare del weekend
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Serie A: date, orari e partite in programma nel 36° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Allenamento Lazio, buoni segnali da Formello: Zaccagni sta bene. Cataldi può recuperare per l’Inter
Allenamento Lazio, Danilo Cataldi resta il grande per Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni sta meglio in vista della finale di Coppa...