Monza, Machin: «Ringrazio la Roma. Lazio? Un gol sarebbe...»

José Machin, calciatore del Monza, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della sfida di domenica contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Machin, calciatore del Monza, ha raccontato:

«Con l’agente Nunzio Marchione, nel 2015, sono arrivato qui per essere visionato dalla Lazio mentre facevo le giovanili in Spagna. Invece poi la grande possibilità l’ho avuta dalla Roma. E’ stato un inizio di carriera che mi ha dato molto. Sfida alla Lazio? Trovare il gol sarebbe speciale in ogni caso, al di là dei molti derby che ho giocato nella giovanili della Roma. All’andata abbiamo fatto bene. Peccato per quel fuorigioco di pochi centimetri: il gol annullato a Petagna brucia ancora».