 Lutto Pietrangeli, un minuto di raccoglimento nel calcio italiano
Connect with us

News

Lutto Pietrangeli, un minuto di raccoglimento nel calcio italiano: la decisione della Figc per ricordare il tennista - Il comunicato

Avversari News

Lazio Milan, Allegri ha le idee chiare sulla sfida di Coppa Italia: sarà ancora lui al centro dell’attacco! Le ultimissime

Campionato News

Lazio, possibili squalifiche per i biancocelesti: occhi puntati sul referto di Collu

Campionato News

Serie A e arbitri sotto accusa, la durissima critica di Damascelli! Ecco cosa ha detto

Coppa Italia News

Lazio Milan, i numeri contro i rossoneri in Coppa Italia: ecco tutti i precedenti della sfida

News

Lutto Pietrangeli, un minuto di raccoglimento nel calcio italiano: la decisione della Figc per ricordare il tennista – Il comunicato

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

lazio minuto silenzio

Lutto Pietrangeli, un minuto di raccoglimento nei campi italiani. La decisione della Figc per omaggiare il tennista -Il comunicato

La FIGC ha annunciato ufficialmente che, in segno di rispetto per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, si terrà un momento di raccoglimento prima di tutte le partite delle competizioni in programma questa settimana. L’iniziativa è stata adottata su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e riguarderà tutte le gare, inclusi eventuali anticipi e posticipi, a partire da oggi fino al fine settimana.

Il gesto di fermarsi in silenzio prima delle partite vuole essere un tributo a Nicola Pietrangeli, una delle icone del tennis mondiale, scomparso all’età di 92 anni. Un omaggio dovuto a un atleta che ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport, non solo per le sue vittorie in campo, ma anche per l’esempio di sportività, passione e dedizione che ha lasciato come patrimonio per le generazioni future.

COMUNICATO – «Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un momento di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi) per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis scomparso oggi all’età di 92 anni».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.