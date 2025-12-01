Lutto Pietrangeli, un minuto di raccoglimento nel calcio italiano: la decisione della Figc per ricordare il tennista – Il comunicato

Lutto Pietrangeli, un minuto di raccoglimento nei campi italiani. La decisione della Figc per omaggiare il tennista -Il comunicato

La FIGC ha annunciato ufficialmente che, in segno di rispetto per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, si terrà un momento di raccoglimento prima di tutte le partite delle competizioni in programma questa settimana. L’iniziativa è stata adottata su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e riguarderà tutte le gare, inclusi eventuali anticipi e posticipi, a partire da oggi fino al fine settimana.

Il gesto di fermarsi in silenzio prima delle partite vuole essere un tributo a Nicola Pietrangeli, una delle icone del tennis mondiale, scomparso all’età di 92 anni. Un omaggio dovuto a un atleta che ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport, non solo per le sue vittorie in campo, ma anche per l’esempio di sportività, passione e dedizione che ha lasciato come patrimonio per le generazioni future.

COMUNICATO – «Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un momento di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi) per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis scomparso oggi all’età di 92 anni».