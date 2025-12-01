Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e tifoso della Lazio. Tutto il mondo dello sport in lutto: fu il primo italiano a vincere uno Slam

Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e tifoso della Lazio. Tutto il mondo dello sport in lutto: fu il primo azzurro a vincere uno Slam

Il tennis italiano perde una delle sue leggende più grandi con la scomparsa di Nicola Pietrangeli, deceduto oggi all’età di 92 anni. Pietrangeli, unico azzurro ad essere stato inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, ha rappresentato un’icona non solo del tennis, ma anche della Lazio, squadra alla quale era profondamente legato e che ha sempre tifato con passione.

La carriera leggendaria

Nel corso della sua carriera, Pietrangeli ha trionfato due volte al Roland Garros, nel 1959 e 1960, diventando il primo italiano a vincere uno Slam. In quegli anni, è stato numero 3 del mondo, un risultato che ha segnato un’epoca per il tennis italiano. Ha anche vinto due volte gli Internazionali d’Italia, conquistando complessivamente 48 titoli. Pietrangeli ha dimostrato di essere uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, collezionando anche trionfi prestigiosi, come la medaglia d’oro ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963, dove sconfisse il grande spagnolo Manuel Santana, e la medaglia di bronzo nel doppio insieme a Sirola.

Le medaglie olimpiche e il primato in Coppa Davis

Nel 1968, ha ottenuto un’altra medaglia di bronzo, questa volta nel singolare maschile durante il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Città del Messico. Pietrangeli ha anche detenuto il primato mondiale per partite giocate in Coppa Davis (164), con un record di vittorie incredibile in singolare (78-32) e doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente della storia nella manifestazione, con 34 successi in 42 partite. Il suo sogno di vincere la Coppa Davis è stato realizzato da capitano nel 1976, quando l’Italia trionfò nella competizione.

Un uomo amato e rispettato

Nicola Pietrangeli ha scritto la storia del tennis mondiale, guadagnandosi il rispetto e l’amore di tutti gli sportivi italiani. La sua carriera, segnata da successi internazionali e da un legame indissolubile con la Lazio, resterà sempre nel cuore degli appassionati. Pietrangeli non era solo un campione, ma anche un uomo che ha sempre dimostrato un grande amore per il suo sport e per la sua squadra del cuore.