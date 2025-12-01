Lutto Pietrangeli, la Lazio ricorda: «Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori» – FOTO

Lutto Pietrangeli, la Lazio ricorda il tennista, leggenda dello sport italiano e tifoso biancoceleste: «Nel 1974 si allenava con la squadra» – FOTO

Si è spento all’età di 92 anni Nicola Pietrangeli, una delle più grandi leggende del tennis italiano, nonché un appassionato tifoso della Lazio. La società biancoceleste ha voluto ricordarlo con un commovente messaggio sui propri profili social, rendendo omaggio a un uomo che ha segnato la storia del tennis e che ha sempre portato nel cuore la squadra della sua città.

Pietrangeli è stato il primo italiano a vincere uno Slam, trionfando ben due volte al Roland Garros. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di capitano non giocatore della squadra di Davis che nel 1976 conquistò la Coppa Davis. Le sue imprese hanno reso celebre il tennis italiano nel mondo, ma il suo amore per la Lazio è sempre stato parte integrante della sua vita.

IL COMUNICATO DELLA LAZIO – «Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio. Un campione che ha portato in alto l’Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori. Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano non giocatore della prima vittoria di Davis della nostra Nazionale. Grazie Nicola».