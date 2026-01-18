Lulic, 40 anni per l’eroe del 26 maggio! Tanti auguri ad un grande ex capitano dei capitolini

Lulic, nel giorno del 40° compleanno, il club celebra una leggenda: dagli anni da capitano al gol storico in finale di Coppa Italia contro la Roma

Giornata speciale in casa Lazio: oggi, 18 gennaio, Senad Lulić spegne 40 candeline. Un compleanno che non poteva passare inosservato per il club biancoceleste, che ha voluto rendere omaggio a uno dei simboli più amati della propria storia recente, l’eroe del 26 maggio 2013, autore del gol decisivo nella finale di Coppa Italia vinta contro la Roma.

Nel giorno del compleanno dell’ex capitano, la Lazio ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito, celebrando il percorso umano e sportivo di un calciatore che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei tifosi.

GLI AUGURI DELLA LAZIO – «Per dieci anni ha vestito con orgoglio la maglia della Lazio. Un giocatore che ha dato sempre tutto, mettendo in mostra ottime qualità e un forte senso di abnegazione. Quel calciatore si è poi tramutato in eroe».

UNA CARRIERA IN BIANCOCELESTE – «Nato a Mostar, il 18 gennaio 1986, Senad Lulic compie oggi 40 anni. È stato centrocampista, e successivamente anche capitano, della Lazio, dal 2011 al 2021, collezionando 371 presenze e 34 gol. Uno di questi vale più di ogni altra cosa».

IL GOL CHE ENTRA NELLA LEGGENDA – «Quel gol, giunto al minuto 71, il 26 maggio 2013, nella finale di Coppa Italia contro la Roma, lo ha reso un eroe e una leggenda. Non solo: Senad ha deciso anche una finale di Supercoppa italiana, stavolta al minuto 73, nell’1-3 contro la Juventus del dicembre 2019. Tra i tanti successi in maglia biancoceleste, ci sono anche un’altra Coppa Italia (2019) e una Supercoppa italiana (2017)».

Parole che raccontano in modo chiaro l’eredità lasciata da Lulić: non solo numeri e trofei, ma spirito di sacrificio, leadership e un legame indelebile con la Lazio e il suo popolo. Un nome che, a Formello e all’Olimpico, resterà per sempre sinonimo di storia e appartenenza.

