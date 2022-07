Luis Alberto Siviglia, dalla Spagna: «Gli andalusi pensano al Mago, ma...»

Luis Alberto sembra essere sempre nel mirino del Siviglia: ecco il possibile piano degli andalusi secondo la stampa spagnola

Luis Alberto sembra essere sempre nel mirino del Siviglia. Le voci, le indiscrezioni e i rumors dalla Spagna continuano a susseguirsi.

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da As, gli andalusi, prima di sferrare l’assalto decisivo per il Mago, starebbero pensando alla cessione del difensore Koundé. Per il francese si dovrebbe partire da 60 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero sia Chelsea che Barcellona. Soltanto dopo Monchi potrebbe puntare al centrocampista biancoceleste. Insomma, intrecci e voci di mercato.