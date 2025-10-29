 Luis Alberto si racconta: «In Qatar mi trovo benissimo»
Luis Alberto si racconta: «In Qatar mi trovo benissimo, la vita è tranquilla. Ora vogliamo lottare per il titolo»

2 ore ago

Luis Alberto
As Roma 27/04/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Luis Alberto

Luis Alberto si rscconta. L’ex centrocampista della Lazio parla della sua nuova vita all’Al Duhail. Queste le sue parole a Marca.

Dalla Lazio al Qatar, un nuovo capitolo ricco di serenità e ambizioni. Luis Alberto, ex centrocampista biancoceleste e per anni protagonista all’Olimpico con la maglia della Lazio, ha raccontato ai microfoni di MARCA la sua esperienza all’Al Duhail, club in cui milita da circa un anno. Il calciatore spagnolo, oggi trentunenne, ha descritto con entusiasmo il suo percorso fuori dall’Europa, parlando sia della vita quotidiana che degli obiettivi sportivi della squadra.

SULLA VITA IN QATAR – «In Qatar mi trovo benissimo, la verità è che la vita è molto tranquilla, io e la mia famiglia siamo molto felici. Abbiamo deciso di fare il grande passo e sono molto felice».

SULLA STAGIONE ALL’AL DUHAIL – «L’anno scorso il titolo ci è sfuggito nelle ultime partite, e quest’anno non abbiamo iniziato bene, ma ora siamo imbattuti da quattro partite, vincendone tre. Abbiamo un’altra partita cruciale contro l’Al Gharafa SC, e se vinciamo, torneremo a lottare per il titolo».

