Luis Alberto: «Alla Lazio ho dei bellissimi ricordi. Eravamo un grande gruppo e ci siamo divertiti molto a giocare insieme. Inzaghi? Ecco cosa penso»

Serie A, l'ex Cagliari Criniti fa il suo pronostico: «Ecco la mia griglia. Il Milan è il favorito. Subito dietro...»

Lazio, parla l'ex Mudingayi: «Guendouzi? Per questa squadra è un punto di riferimento. Non mi aspettavo l'addio di Baroni e il ritorno di Sarri»

Lazio Juve, le parole di Rocchi sugli episodi della sfida: «Non sono stati particolarmente scrupolosi in Sala Var»

Rinnovo Basic, il centrocampista chiarisce: «Queste cose le lascio perdere. Sono felice, la squadra ha saputo soffrire. Non è stato facile, credo in questa cosa»

Luis Alberto: «Alla Lazio ho dei bellissimi ricordi. Eravamo un grande gruppo e ci siamo divertiti molto a giocare insieme. Inzaghi? Ecco cosa penso»

Luis Alberto
Mg Genova 18/04/2024 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Luis Alberto

Luis Alberto in una lunga intervista a Flashscore si è soffermato sulla sua esperienza con la Lazio utilizzando solo parole positive.

Luis Alberto Lazio: un binomio andato avanti per otto anni. E in una lunga intervista il giocatore spagnolo ha ripercorso la sua esperienza in biancoceleste.

ADDIO ALLA LAZIO – «E’ stato molto difficile. Sono stato in biancoceleste per otto anni e ho solo ricordi bellissimi. Abbiamo lottato per lo Scudetto e siamo riusciti a competere e divertirci. Posso solo parlare bene di questa esperienza».

INZAGHI – «Lavorare con lui mi è piaciuto tanto. Ti sta molto vicino, ti aiuta e per noi è stato come un padre. Ci ha sempre sostenuto. Abbiamo un bellissimo rapporto».

RITIRO – «Non ci penso. Voglio continuare a divertirmi. Qui in Qatar cerco di godermi ogni momento. Ad oggi non sto valutando un ritorno in Spagna». LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

