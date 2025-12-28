Lucca Lazio, Manna commenta la possibilità dell’operazione nel pre partita contro la Cremonese: «Deve guadagnarsi la maglia. L’abbiamo voluto, ma a gennaio vedremo»

Lucca Lazio, Manna commenta la possibilità dell’operazione nel pre partita contro la Cremonese: le sue paorle sull’addio dell’attaccante a gennaio

Prima della sfida contro la Cremonese, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN, affrontando i temi caldi legati al mercato e alla gestione della rosa. Al centro dell’intervento, la conferma di un gennaio a saldo zero per il club azzurro e un passaggio sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante seguito con interesse dalla Lazio.

Manna ha tracciato un bilancio del 2025, sottolineando i successi ottenuti e ribadendo la necessità di restare concentrati sul presente. Poi l’affondo sul blocco del mercato, definito un paradosso per una società solida dal punto di vista finanziario, e la linea che il Napoli intende seguire nelle prossime settimane.

BILANCIO E BLOCCO DEL MERCATO – «Il 2025 è stato un anno importante, abbiamo vinto scudetto e Supercoppa. Non c’è tempo di festeggiare, focus sul presente. Blocco del mercato? Per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la Uefa, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù».

L’ATTACCO E IL CASO LUCCA – «Lang e Lucca? I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l’abbiamo voluto, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Intanto pensiamo alla partita, poi a gennaio vedremo».