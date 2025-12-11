Lucas Leiva rivive la sua esperienza con la Lazio «Una bellissima avventura. Ricordo in particolare un trofeo»

Lucas Leiva ritorna a parlare della sua esperienza con la Lazio e non mancano dei bellissimi ricordi con il club biancoceleste

L’ex centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, è tornato a far parlare di sé ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera nel secondo episodio della quarta stagione di ‘The Case by Dante’, pubblicato lo scorso 27 novembre. Il brasiliano, protagonista di un viaggio emozionante attraverso le immagini più significative della sua parabola calcistica, ha riservato parole piene di affetto e orgoglio per il periodo trascorso a Roma.

Tra le tante fotografie che immortalano i successi con il Liverpool e la Nazionale brasiliana, spicca un’immagine particolarmente cara ai tifosi della Lazio: quella della vittoria della Coppa Italia del 2019, conquistata contro l’Atalanta. Un trionfo che per Lucas Leiva rappresenta un ricordo speciale e carico di significati.

L’assist decisivo e la rivincita contro l’Atalanta

Rievocando quella notte magica, l’ex mediano ha sottolineato l’importanza del trofeo per la sua esperienza personale e per il club. «La Coppa Italia del 2019 è il secondo titolo che ho vinto con la Lazio». ha esordito, richiamando alla mente la gioia di sollevare la coppa.

Lucas Leiva ha poi aggiunto un dettaglio cruciale che lo ha visto protagonista diretto: «La finale era contro l’Atalanta, ho fatto l’assist per il primo gol di Milinkovic-Savic». Un’azione decisiva che sbloccò il risultato, spianando la strada verso la vittoria per 2-0.

Ma ciò che rende quel successo così speciale per l’ex centrocampista è il contesto in cui è maturato. «È stato speciale perché la Lazio qualche anno prima aveva perso in finale contro la Juventus», ha spiegato Lucas Leiva. La vittoria contro un’Atalanta che in quella stagione «stava molto bene» ebbe il sapore di una vera e propria rivincita, non solo per il trofeo mancato in passato, ma anche per la forza dell’avversario affrontato.

Il ricordo si completa con una nota personale: «È stata una partita speciale per me, c’era anche la mia famiglia allo stadio. È un bel ricordo». Questa menzione sottolinea il forte legame emotivo che Lucas Leiva ha mantenuto con la Lazio e con la città, a testimonianza di un periodo della sua carriera dove non solo ha vinto, ma è stato amato e ha saputo ricambiare l’affetto dei tifosi.