La Roma si ferma in casa dell’Atalanta dopo 19 risultati utili consecutivi e di conseguenza, la Lazio può continuare a credere in un posto in Champions

Nella serata di ieri si è conclusa la terz’ultima giornata del campionato di Serie A, con la Roma che è uscita sconfitta dal Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Ranieri si è infatti fermata dopo 19 risultati utili consecutivi, gettando al vento forse l’occasione più importante per approdare in Champions League.

Risultato che sorride alla Juve di Igor Tudor, che ora ha tutto dalla sua parte e in caso di due vittorie entrerebbe di diritto nella massima competizione europea. Così come ci sono ancora delle possibilità per la Lazio, che si andrà a San Siro, ma è anche vero che l’Inter ha in testa prevalentemente la finalissima di Champions contro il Psg e quindi, non è da escludere un colpaccio della Lazio a San Siro, che lascerebbe ancora tutto aperto per la squadra di Baroni.