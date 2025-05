Lotito: «La lazialità è un concetto profondo per chi la vive, c’è chi ha messo da parte i propri interessi per la squadra»

Le parole del presidente della Lazio Lotito su alcuni aspetti importanti che riguardano la sua squadra: le parole del patron biancoceleste

Quest’oggi ad aver preso la parola nella sala stampa di Formello è stato il presidente della Lazio, Claudio Lotito il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della presentazione del libro per il 25esimo anniversario del secondo Scudetto biancoceleste. Le sue parole prima del match contro l’Inter:

LAZIALITA‘ – «Non esiste un futuro se non esiste un passato. La lazialità è un concetto profondo per chi la vive, e ci sono persone che hanno messo da parte i propri interessi per il bene della Lazio. Oggi la Lazio rappresenta valori fondamentali ed è l’unica società ad essere stata insignita del titolo di ente morale. Porto con orgoglio e responsabilità questo ruolo».

VALORI – «Dobbiamo trasmettere valori come il rispetto delle regole, il merito e lo spirito di gruppo, specialmente nei momenti difficili. Ho grande rispetto per Sergio Cragnotti e per ciò che ha fatto, ma oggi ci sono regole diverse e una maggiore attenzione al bilancio. Non possiamo più pensare di vincere a qualsiasi costo, ma solo se c’è merito».

COSTRUZIONE – «A volte non abbiamo raccolto quanto seminato, ma è solo una questione di tempo. Voglio costruire una casa sul cemento armato, non sulla sabbia. Ho ereditato situazioni complesse, e ho visto come altri club, come Napoli e Fiorentina, hanno gestito i loro debiti. Ho preservato e migliorato il centro sportivo di Formello, e ho l’obbligo di tutelare i valori del club».

FUTURO – «Questo club può insegnare molto su come comportarsi. Grazie a Sergio Cragnotti e a tutti gli altri presidenti. Ho vinto diverse coppe, ma non mi arrendo. Con organizzazione e spirito di gruppo, i risultati arriveranno».