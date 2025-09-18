Lotito, che sfogo: «Tifosi Lazio a volte sembrano scemi! Se vogliono si comprimo il club… Siamo la società più forte sul mercato». Spunta l’ennesimo audio

Un nuovo, esplosivo audio sta scuotendo l’ambiente biancoceleste, offrendo un ennesimo spaccato del rapporto burrascoso tra il presidente Claudio Lotito e una parte della tifoseria. La miccia, questa volta, è la telefonata di un tifoso che, facendosi portavoce di un malumore diffuso, esordisce con una frase tanto semplice quanto pesante: «Siamo esausti di questa situazione». Parole che scatenano un’irrefrenabile e durissima reazione del presidente.

La risposta di Lotito è immediata, aggressiva e senza filtri, mettendo subito in chiaro i ruoli. «E allora che vuoi fare, sei un esperto? Se sei un tifoso fai il tifoso. Sto lavorando e mi chiami per dirmi che vi siete stufati. Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato».

Il confronto si infiamma ulteriormente quando il tifoso gli chiede se ami la Lazio e i suoi sostenitori. La replica del presidente è un attacco frontale all’intelligenza della tifoseria, condito da una minaccia neanche troppo velata. «Certe volte no perché siete scemi: se foste intelligenti ragionereste col vostro cervello, e invece non lo fate. Anche davanti al ministro di Grazia e Giustizia fatto queste cose, se ne è accorto pure lui e mi ha detto: ‘Ma questi sono matti!’. Tutte queste chiamate che mi fate sono registrate. Il tifoso è autorizzato ad andare allo stadio, sempre che io voglia. Ma se mi si fate stalking io poi vi emetto il daspo».

Interrogato sul blocco del mercato e sulle difficoltà del club, Lotito difende a spada tratta la sua gestione, accusando “altri” di aver creato problemi inesistenti e lanciando una provocazione diretta ai suoi contestatori. «Sono ventidue anni che faccio il presidente e la Lazio non ha problemi. Non li ha avuti neanche quest’anno, ma li hanno creati altri. E invece che attaccare loro ve la prendete con me. Non stiamo affondando, dove stanno i problemi? Ho pagato 50 milioni di stipendi ai giocatori. Se proprio volete, mettetevi le mani in tasca, tirate fuori i soldi e compratevi la società. Poi decidete voi cosa fare».

Infine, lo sfogo si sposta sul passato, riesumando il fantasma della gestione Cragnotti per fare un paragone impietoso e difendere la propria solidità finanziaria, attaccando al contempo le rivali storiche. «Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, che poi vi ha portato via 150 milioni, come ha fatto la gestione successiva che ha portato via altri 130 milioni. Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? Se è così, ci tre minuti a spendere. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l’Inter stanno in mezzo alla me..da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me…da».