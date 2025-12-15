Loftus-Cheek Lazio, è lui ciò che manca a centrocampo nei biancocelesti? Sarri lo vuole portare a Roma: le ultime indiscrezioni aprono al trasferimento dell’inglese!

Loftus-Cheek Lazio, il suo rapporto con Sarri può accendere il calciomercato invernale dei biancocelesti! Le ultime indiscrezioni

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, in casa Lazio tornano a circolare nomi di profilo internazionale. Tra questi spicca quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 attualmente al Milan, già allenato da Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea. Un rapporto tecnico forte, che in passato ha coinciso con il momento più alto della carriera del giocatore, e che oggi potrebbe tornare d’attualità in chiave biancoceleste.

Il numero otto rossonero rappresenta, per caratteristiche, il centrocampista che manca alla Lazio: struttura fisica, capacità di inserimento, gol nelle gambe e spessore internazionale. Qualità che Sarri conosce bene e che ritiene ideali per completare il reparto di metà campo. I destini dei due si sono già incrociati senza mai ricongiungersi davvero a Formello, ma ora le condizioni sembrano più favorevoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Loftus-Cheek avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento alla Lazio. L’inglese è in uscita dal Milan, ma resta un’operazione complessa soprattutto dal punto di vista economico: il centrocampista percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione. La notizia più rilevante, però, è la volontà del giocatore di spalmare l’ingaggio su più stagioni pur di tornare a lavorare con Sarri, allenatore che ne ha valorizzato al massimo le qualità.

Un’operazione difficile ma possibile

L’affare resta complicato e legato a un vero e proprio gioco a incastri. Le eventuali cessioni di Reda Belahyane, giovane centrocampista marocchino, e Fisayo Dele-Bashiru, mezzala nigeriana di corsa e fisicità, non sarebbero sufficienti. Per arrivare a Loftus-Cheek servirà liberare anche ingaggi più pesanti, così da rendere sostenibile l’operazione.

La pista resta aperta: difficile, ma non impossibile. La Lazio osserva, Sarri spinge e il giocatore strizza l’occhio. Il mercato invernale potrebbe parlare inglese anche a tinte biancocelesti.