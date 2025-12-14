Calciomercato Lazio, si avvicina Loftus-Cheek? Il centrocampista inglese sempre più in bilico nello scacchiere rossonero, Sarri lo stima: si apre uno scenario

Calciomercato
Il nome di Ruben Loftus-Cheek torna a circolare con insistenza in ottica Lazio. Il centrocampista inglese, oggi al Milan, sta vivendo una stagione complicata dal punto di vista del minutaggio e il suo futuro in rossonero potrebbe essere messo in discussione già a gennaio. Uno scenario che riaccende l’interesse biancoceleste, soprattutto per il forte legame tecnico con Maurizio Sarri.
Sarri conosce molto bene Loftus-Cheek: lo ha allenato al Chelsea, nella stagione probabilmente migliore della carriera dell’inglese, valorizzandone inserimenti, fisicità e capacità di attaccare l’area. Proprio queste caratteristiche lo rendono un profilo ancora molto apprezzato dal tecnico toscano, che lo considera ideale per il suo centrocampo a tre.
Secondo quanto filtra dal mercato, l’operazione potrebbe intrecciarsi con il futuro di Mario Gila, difensore centrale della Lazio seguito con attenzione dal Milan. Gila era stato portato a Formello nel 2022 proprio dall’attuale dirigente rossonero Igli Tare ed è oggi valutato da Claudio Lotito intorno ai 30 milioni di euro. L’inserimento di Loftus-Cheek come contropartita tecnica potrebbe abbassare sensibilmente la richiesta cash, di circa 7-8 milioni, rendendo l’operazione più sostenibile per i rossoneri.
Dal punto di vista della Lazio, però, restano due nodi centrali: la volontà di non privarsi di Gila se non davanti a un’offerta davvero irrinunciabile e, soprattutto, l’ingaggio di Loftus-Cheek, che percepisce circa 4 milioni netti a stagione, cifra molto alta per gli standard biancocelesti. Eventuali formule creative, come una spalmatura o una compartecipazione sull’ingaggio, sarebbero indispensabili.
Al momento si tratta di una pista complessa, ma non da escludere a priori. Con Sarri che continua a chiedere rinforzi di qualità e profili già pronti, il nome di Loftus-Cheek resta sullo sfondo come suggestione concreta per una Lazio che, a gennaio, potrebbe valutare opportunità importanti solo a condizioni molto precise.
