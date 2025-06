Loftus Cheek Lazio, Fabiani valuta l’ex rossonero per rafforzare il centrocampo di Sarri: le ultime

Condividi via email

Loftus Cheek Lazio, è lui uno dei nuovi obiettivi dei capitolini nella prossima stagione! Le ultime idee del ds Fabiani

Loftus Cheek Lazio non è solamente una suggestione. La Lazio ha bisogno di una nuova mezzala per completare la squadra, con Sarri che desidera un giocatore abile e capace di portare fantasia e qualità al gioco dei capitolini in vista della prossima Serie A.

Tra i profili valutati dal direttore sportivo Fabiani, uno dei nomi più interessanti è quello di Ruben Loftus-Cheek. Stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport, sarebbe lui il giocatore perfetto per dare maggior compattezza ad un centrocampo che presenterebbe lui insieme a Guendouzi, Vecino e Dele-Bashiru.