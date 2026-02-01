Lo Monaco analizza la situazione della Lazio: le parole dure sul presidente Lotito e su Sarri

Lo Monaco ha detto la sua sui piani della Lazio in vista di questo importante girone di ritorno della stagione di Serie A: le parole sui capitolini

Pietro Lo Monaco, intervenuto durante la trasmissione «Guelfi e Ghibellini» su TMW Radio, ha espresso un’opinione netta sulla situazione della Lazio e del suo presidente Claudio Lotito. Il dirigente ha analizzato con durezza il momento che sta attraversando la squadra, commentando anche il mercato e il futuro di alcuni giocatori chiave.

Lo Monaco e l’ambiente laziale e il ruolo di Lotito

Lo Monaco ha sottolineato che l’ambiente laziale appare «sfiduciato», accusando la società di non curare abbastanza il rapporto con i tifosi: «La società dovrebbe meditare su questo atteggiamento. Così si sta privando la squadra della propria gente. Non è intelligente allontanare i tifosi dalla società». L’ex dirigente ha poi attaccato il comportamento di Lotito, sostenendo che «il pallone è mio e gioco io è solo un atteggiamento da bulletto di periferia», accusandolo di trattare la Lazio come una sua proprietà privata, senza comprendere la vera essenza del calcio.

Lo Monaco ha anche lanciato una proposta drastica: «Bisognerebbe imporre a Lotito di stare zitto perché quando parla fa danni, il calcio per Lotito è una melanzana imbottita, non ha capito che il calcio è un’altra cosa». Secondo l’ex dirigente, i presidenti devono essere gestori e non protagonisti, un concetto che Lotito non sembra cogliere appieno.

Lo Monaco, sul mercato e il futuro di Romagnoli

Riguardo al mercato, Lo Monaco ha parlato della situazione di Alessio Romagnoli, difensore della Lazio che non sta vivendo una stagione facile: «Il tempo gioca a favore di chi vorrebbe che il giocatore rimanesse alla Lazio. Non capisco perché si è arrivato a questo braccio di ferro». Lo Monaco ha poi criticato la campagna acquisti della Lazio, definendo il mercato di gennaio un «mercato di riparazione» piuttosto che un’opportunità per rinforzare la squadra.

Lo Monaco: un bagno di umiltà necessario

Infine, Lo Monaco ha parlato anche del futuro di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Per Lo Monaco, Sarri non dovrebbe essere esonerato a questo punto della stagione: «A questo punto del campionato non conviene a nessuno che Sarri se ne vada. La Lazio deve salvare la stagione e non la salvi mandando via l’allenatore». Nonostante le difficoltà, Lo Monaco crede che la Lazio abbia bisogno di un bagno di umiltà, anche se ritiene che Lotito difficilmente accetterebbe un tale approccio. «Credo sia impossibile conoscendo Lotito», ha concluso.

In sintesi, Pietro Lo Monaco ha tracciato un quadro impietoso della Lazio e della gestione del club da parte di Lotito, invitando la società a una riflessione profonda per il bene della squadra e dei suoi tifosi.

