Liverani avverte: «Ora la Lazio è una squadra da temere! La partita con il Parma però non è semplice»

Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio, esalta la crescita della squadra di Gattuso dopo il successo contro la Juventus, ma mette in guardia sul Parma

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere e a conquistare consensi dopo uno straordinario avvio di stagione nel campionato di Serie A 2026/2027. La vittoria ottenuta sul campo della Juventus ha ulteriormente rafforzato le ambizioni della formazione biancoceleste, che adesso si prepara ad affrontare il Parma con una consapevolezza completamente diversa rispetto all’inizio del campionato.

A commentare il momento della squadra capitolina è stato Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radiosei. L’ex giocatore ha analizzato i progressi della formazione allenata da Gattuso, soffermandosi sulla nuova considerazione acquisita dagli avversari, sulle caratteristiche tattiche della squadra e sulle difficoltà che potrebbero emergere nei prossimi impegni.

«La Lazio arriva a queste partite, col Parma, Sassuolo e Cagliari, con un modo di porsi diverso, ma oggi anche chi ti affronta lo fa con un’attenzione più grande. C’è più attenzione, più rispetto. La Lazio ora è una realtà e la vittoria di Torino ha fatto alzare l’attenzione delle avversarie, ora la Lazio è una squadra da temere».

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Le similitudini con Baroni e i complimenti alla squadra di Gattuso

Nel corso del suo intervento Liverani ha individuato anche alcune analogie tra l’attuale Lazio e quella allenata in passato da Marco Baroni. Tra gli elementi evidenziati figurano il rendimento di Nuno Tavares e la capacità della squadra di sviluppare rapidamente la propria manovra offensiva attraverso un gioco verticale.

«Delle similitudini con la Lazio di Baroni ci sono, vedi il rendimento Tavares, oppure l’atteggiamento verticale, ma poi la stagione la fanno tante cose: la condizione fisica, gli infortuni, anche un pizzico di fortuna in determinati momenti. Chiaro che per dare un voto all’annata dobbiamo aspettare marzo, ma visto ciò che si poteva immaginare dopo ritiro e la Coppa Italia, oggi si possono fare solo complimenti a questa Lazio; è giusto godersi il momento e restare concentrati il più possibile».

Attenzione al Parma: il rischio da evitare secondo l’ex centrocampista

L’ultimo argomento affrontato da Fabio Liverani riguarda la prossima partita della Lazio, attesa all’Olimpico dal Parma nell’ottava giornata di Serie A. Per questo motivo serviranno pazienza, equilibrio e capacità di gestire i diversi momenti della gara, senza lasciarsi condizionare dall’eventuale difficoltà nel trovare immediatamente il gol. Liverani ha spiegato:

«C’è una buona organizzazione di squadra, un buon collettivo. A questa squadra piace andare verticale, senza troppo possesso nella propria metà campo, ha la linea difensiva abbastanza alta. Ad oggi è sicuramente una squadra con identità. Sicuramente la Juve ha pensato di fare la partita e dopo la svantaggio ha concesso tanto spazio e la Lazio è stata micidiale. Il Parma non possiamo pensare che verrà qui a lasciare spazi, occorrerà avere pazienza e la consapevolezza che il gol non serve subito. L’importante è non complicare la gara. Dire però oggi che è una sfida semplice perché la Lazio è prima, sarebbe un errore».

Un avvertimento chiaro per la Lazio, chiamata adesso a confermare quanto di buono mostrato nelle prime giornate. Dopo l’impresa contro la Juventus, la formazione di Gattuso dovrà dimostrare di saper affrontare anche avversari meno propensi a concedere spazi.

La sfida contro il Parma rappresenterà dunque un nuovo esame di maturità per i biancocelesti, intenzionati a proseguire il proprio percorso nelle zone più alte della classifica senza perdere concentrazione e umiltà.