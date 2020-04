Serie A, Linus: «Non assegniamo lo Scudetto. Lotito? E’ matto»

Il direttore di Radio Deejay, tifosissimo della Juventus, ha detto la sua sullo Scudetto e sulla posizione di Lotito riguardo la ripresa

In questi giorni si stanno tenendo molte riunioni per cercare un punto di accordo per la possibile ripresa della Serie A, bloccata dal Coronavirus.

Tra i molti contrari al ritorno del campionato c’è Linus, che a JuventusNews24.com ha detto: «Non dovrebbe essere assegnato, dovesse succedere credo non avrebbe senso. Un conto è il Liverpool in Premier che ha decine di punti di vantaggio, un conto è in Serie A dove la corsa scudetto è serrata. Spero che non sia un’eventualità presa realmente in considerazione. Nel caso, rifiutarlo sarebbe un bellissimo gesto da parte della Juve. Ripresa allenamenti? Lotito è matto, è l’ennesima dimostrazione. Voglio dargli l’attenuante che la Lazio si trova in una situazione inaspettata e probabilmente irripetibile».