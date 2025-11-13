Legge Bove: un passo decisivo per la sicurezza nello sport. Ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli

Legge Bove, la svolta per la sicurezza nello sport: cosa prevede il nuovo disegno di legge. Tutte le ultimissime

Lunedì prossimo sarà presentata in Senato la Legge Bove un disegno di legge che intende rivoluzionare la formazione al primo soccorso nello sport L’iniziativa nasce dall’esperienza vissuta dal calciatore Edoardo Bove che il 1° dicembre 2024 durante la partita Fiorentina Inter fu colpito da un arresto cardiaco in campo e si salvò grazie al tempestivo intervento dei medici e delle squadre di soccorso Da quell’episodio è emersa con forza la necessità di diffondere una preparazione adeguata capace di garantire risposte immediate in situazioni di emergenza

La proposta di legge mira a rendere obbligatori i corsi di primo soccorso in tutti gli ambienti sportivi non solo per gli atleti professionisti ma anche per operatori volontari e appassionati che frequentano impianti di ogni livello L’obiettivo è creare una cultura diffusa della sicurezza riducendo i rischi legati a malori improvvisi e potenzialmente fatali

Alla presentazione ufficiale parteciperanno il ministro dello Sport Andrea Abodi e lo stesso Edoardo Bove che ha scelto di trasformare la sua esperienza traumatica in un impegno concreto per sensibilizzare l’opinione pubblica La Legge Bove rappresenta un passo importante verso un cambiamento culturale nella gestione delle emergenze sanitarie nello sport e se approvata potrebbe contribuire a salvare molte vite rendendo ogni impianto sportivo un luogo più sicuro e protetto.

