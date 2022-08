Umtiti sarà un nuovo giocatore del Lecce. Il difensore è atteso in città per la firma e le visite mediche: i dettagli

Il Lecce ha chiuso per Umtiti dal Barcellona, il difensore – in passato accostato tante volte alla Lazio – arriverà domani in città per visite e firma con i pugliesi.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società avrebbero completato lo scambio di documenti. Operazione in prestito secco.