Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 1 Maggio

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 1 Maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi che aprono con quando emerso dalla volontà della Figc di mantenere attive promozioni e retrocessioni in caso in cui il campionato non dovesse riprendere. La linea sarebbe quella seguita dalla Francia ma senza l’assegnazione del titolo.

La prima di Tuttosport apre invece con il ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo ma anche con l’intervista al patron del Lecce Sticchi Damiani.