 Lazio, Zazzaroni non ha dubbi: «Grande partita degli uomini di Sarri. Secondo me ora serve una sola cosa»
News

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Zazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’ ha analizzato la prestazione dei biancocelesti esaltando alcune cose della squadra di Sarri

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni apre la sua riflessione interrogandosi sul potenziale inespresso della Lazio, chiedendosi cosa potrebbe essere la squadra con «un po’ di mercato, tre novità, una per settore» in una stagione dai valori appiattiti, e con una presidenza più vicina ai sogni dei tifosi.

Secondo lui, la squadra di Sarri esprime «una generosità e una voglia di fare quasi commoventi», ma mostra «evidenti difetti di qualità»: si esalta nelle partite importanti, mentre si “fa di nebbia” nelle sfide ordinarie dove servirebbe eccellenza tecnica. Contro il Milan, comunque, ha disputato «una signora partita», limitando la sofferenza a tratti specifici della ripresa.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Sul fronte opposto, Zazzaroni definisce il Milan «una squadra monca» a causa delle assenze (vedi Modric, entrato solo nel finale) e della mancanza di una punta centrale di ruolo, costretta ad attaccare con fantasisti adattati. Da questi limiti è scaturito un primo tempo senza emozioni, seguito da una ripresa migliore dove la Lazio ha sfruttato la velocità dei suoi esterni.
In conclusione, se Sarri «comincia a dare un senso alla stagione», Allegri esce dalla Coppa Italia sapendo che la proprietà non sembra intenzionata a investire a gennaio per completare l’organico. Nel post scriptum, Zazzaroni elogia l’arbitraggio “all’europea” di Guida per aver fischiato poco, rendendo il gioco fluido, pur segnalando un’incongruenza su un contatto di Rabiot simile a uno non sanzionato in una gara precedente: «O era fallo quello di Rrahmani o non lo era quello di Rabiot».

