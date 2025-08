Lazio Women, ripresa a Formello. Le novità sulle calciatrice biancocelesti - Lazio News 24

Lazio Women, ripresa a Formello: inizia il conto alla rovescia per la Women’s Cup

Dopo il ritiro estivo a San Gregorio Magno, la Lazio Women è tornata ad allenarsi sul campo di Formello per proseguire la preparazione in vista della nuova stagione. La squadra allenata da Gianluca Grassadonia ha ripreso i lavori con intensità, puntando l’attenzione sulla Women’s Cup, la nuova competizione estiva che fungerà da preludio al campionato di Serie A femminile, in partenza nel primo weekend di ottobre.

L’esordio ufficiale delle biancocelesti avverrà proprio in occasione della prima giornata della Women’s Cup, dove ad attenderle ci sarà il Napoli Femminile, una sfida che darà subito importanti indicazioni sulle ambizioni della Lazio Women. Il nuovo format rappresenta non solo un’opportunità di testare il gruppo in gare competitive prima dell’inizio del campionato, ma anche un’occasione per misurarsi con le dirette concorrenti nella corsa alla salvezza o a traguardi più ambiziosi.

Nel frattempo, il prossimo 9 agosto è in programma un’amichevole utile per monitorare la condizione della rosa e affinare le soluzioni tattiche. La Lazio Women, inoltre, prenderà parte alla trasferta di Burnley insieme alla squadra maschile guidata da Maurizio Sarri. Un’esperienza condivisa che testimonia l’integrazione crescente del settore femminile all’interno del progetto biancoceleste.

In vista del nuovo ciclo, Grassadonia ha potuto riabbracciare le calciatrici impegnate con la Nazionale italiana a Euro 2025. Tra queste spicca il rientro di Martina Piemonte, Deborah Salvatori Rinaldi Goldoni, e Giulia Oliviero, tornate a disposizione dopo gli impegni internazionali. Un’attenzione particolare è riservata a Laura Giuliani Durante, nuovo acquisto della Lazio Women, che si appresta a vivere le sue prime giornate con la nuova maglia, portando esperienza e qualità al gruppo.

A testimoniare l’entusiasmo per il ritorno in biancoceleste, Giulia Oliviero ha condiviso sui social una foto accompagnata dalla frase: “Finalmente a casa”, segnale di un clima positivo e di grande motivazione all’interno dello spogliatoio.

Con una rosa rinnovata e un progetto sempre più strutturato, la Lazio Women si prepara ad affrontare la stagione 2025/26 con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste della Serie A femminile, puntando a crescere sotto il profilo tecnico, atletico e organizzativo.