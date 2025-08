Lazio Women, ufficiale il tabellone della Coppa Italia: le possibili avversarie delle biancocelesti di Grassadonia che partiranno dagli ottavi

È stata ufficializzata oggi la struttura della nuova Coppa Italia Women. Con la pubblicazione della graduatoria basata sulle classifiche della scorsa stagione di Serie A e Serie B, prende forma il tabellone della competizione, che vedrà le squadre entrare in gioco in momenti diversi a seconda del loro ranking. Per la Lazio Women, classificatasi sesta, l’avventura inizierà direttamente dagli ottavi di finale.

Si parte il 31 agosto con il turno preliminare

La competizione prenderà il via ufficialmente il 31 agosto con il turno preliminare, che vedrà affrontarsi le squadre neopromosse e ammesse in Serie B. Le prime due sfide in programma saranno Trastevere-Vicenza e Venezia-Frosinone. Il primo turno vero e proprio si disputerà invece il 20 e 21 settembre: qui entreranno in gioco le squadre classificate dal 9° al 22° posto, tra cui club come Napoli Women, Ternana, Parma e Genoa. Le partite saranno in gara secca e si giocheranno in casa della squadra con il ranking più basso.

Le big in campo a dicembre: il percorso della Lazio Women

Per le big del calcio femminile italiano, l’attesa sarà più lunga. Le prime otto squadre della graduatoria, tra cui la Lazio Women di mister Grassadonia, scenderanno in campo direttamente agli ottavi di finale, in programma tra il 20 e il 21 dicembre. Anche in questo caso, la formula sarà quella della gara secca, rendendo ogni partita decisiva e senza possibilità di appello. Un vantaggio importante che premia le migliori squadre della passata stagione.

L’avversaria delle biancocelesti: la vincente di San Marino-Parma

Il tabellone ha già definito il percorso delle biancocelesti. Grazie al sesto posto ottenuto lo scorso anno, la Lazio Women sa già che nel suo esordio agli ottavi di finale affronterà in casa la squadra vincente del primo turno tra il San Marino e il Parma. Le ragazze di Punzi attendono dunque di conoscere la loro avversaria, con l’obiettivo di iniziare al meglio il cammino in una competizione che si preannuncia avvincente.