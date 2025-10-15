Lazio Women, altro scivolone Formello: niente acqua calda nello spogliatoio degli arbitri. C’è la multa

Lazio Women, scivolone Formello: niente acqua calda nello spogliatoio degli arbitri. C’è la multa per la società biancoceleste

Non c’è pace a Formello. Il centro sportivo della Lazio è finito sotto la lente d’ingrandimento, e non solo per questioni legate al campo. Oltre ai risultati altalenanti della squadra, a preoccupare la dirigenza e lo staff tecnico sono infatti una serie di problematiche strutturali e organizzative che stanno emergendo con forza.

Il primo, e più grave, campanello d’allarme riguarda i numerosi infortuni muscolari che stanno falcidiando la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Secondo lo staff del tecnico, la causa sarebbe da ricercare nei terreni di allenamento. Dopo la recente rizollatura estiva, i campi sarebbero diventati troppo duri, esponendo i giocatori a un rischio maggiore di problemi fisici. Una questione di primaria importanza, che incide direttamente sulla salute degli atleti e sulle prestazioni della squadra.

Come se non bastasse, ai problemi dei “grandi” si è aggiunto un episodio a dir poco imbarazzante che ha coinvolto la struttura dedicata alla Lazio Women. Dopo la partita vinta sabato scorso al Fersini contro il Genoa, la società biancoceleste si è vista recapitare una multa di 200 euro dal Giudice Sportivo. La motivazione, riportata nel comunicato ufficiale, è surreale. La sanzione è scattata «per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara».

Una vera e propria doccia fredda, in tutti i sensi, che getta un’ombra sull’efficienza gestionale del club. Un incidente che stona, soprattutto perché avvenuto all’interno di una struttura di recente costruzione, nata per valorizzare il settore femminile e che, invece, si è trasformata in una fonte di cattiva pubblicità. Dai campi che mettono a rischio i muscoli dei calciatori all’assenza di acqua calda per gli arbitri, Formello sembra attraversare un momento di difficoltà che va ben oltre il rettangolo verde.