 Lazio Women, altro scivolone Formello: niente acqua calda nello spogliatoio degli arbitri. C'è la multa
Connect with us

Lazio Women News

Lazio Women, altro scivolone Formello: niente acqua calda nello spogliatoio degli arbitri. C'è la multa

Lazio Women News

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

Lazio Women News

Serie A Femminile, Lazio Women a punteggio pieno: due biancocelesti nella Top 11 del secondo turno

Lazio Women News

Serie A Women, la classifica della Lazio dopo due giornate

Hanno Detto Lazio Women

Lazio Women, parla Castiello: «Penso che non sia stata una prestazione ottima, però l’importante erano i 3 punti. Sulla Juve...»

Lazio Women

Lazio Women, altro scivolone Formello: niente acqua calda nello spogliatoio degli arbitri. C’è la multa

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Formello Lazio

Lazio Women, scivolone Formello: niente acqua calda nello spogliatoio degli arbitri. C’è la multa per la società biancoceleste

Non c’è pace a Formello. Il centro sportivo della Lazio è finito sotto la lente d’ingrandimento, e non solo per questioni legate al campo. Oltre ai risultati altalenanti della squadra, a preoccupare la dirigenza e lo staff tecnico sono infatti una serie di problematiche strutturali e organizzative che stanno emergendo con forza.

Il primo, e più grave, campanello d’allarme riguarda i numerosi infortuni muscolari che stanno falcidiando la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Secondo lo staff del tecnico, la causa sarebbe da ricercare nei terreni di allenamento. Dopo la recente rizollatura estiva, i campi sarebbero diventati troppo duri, esponendo i giocatori a un rischio maggiore di problemi fisici. Una questione di primaria importanza, che incide direttamente sulla salute degli atleti e sulle prestazioni della squadra.

Come se non bastasse, ai problemi dei “grandi” si è aggiunto un episodio a dir poco imbarazzante che ha coinvolto la struttura dedicata alla Lazio Women. Dopo la partita vinta sabato scorso al Fersini contro il Genoa, la società biancoceleste si è vista recapitare una multa di 200 euro dal Giudice Sportivo. La motivazione, riportata nel comunicato ufficiale, è surreale. La sanzione è scattata «per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara».

Una vera e propria doccia fredda, in tutti i sensi, che getta un’ombra sull’efficienza gestionale del club. Un incidente che stona, soprattutto perché avvenuto all’interno di una struttura di recente costruzione, nata per valorizzare il settore femminile e che, invece, si è trasformata in una fonte di cattiva pubblicità. Dai campi che mettono a rischio i muscoli dei calciatori all’assenza di acqua calda per gli arbitri, Formello sembra attraversare un momento di difficoltà che va ben oltre il rettangolo verde.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.