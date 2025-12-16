Lazio Women Primavera, largo successo delle biancocelesti contro il Trastevere: ecco come è andata la sfida

Lazio Women
Il campionato Primavera 2 Femminile ha archiviato il girone d’andata ed è già ripartito con quello di ritorno. Le ragazze biancocelesti, guidate da Alessandro Pasquali, inaugurano la nuova fase con una goleada: la Lazio Women espugna il campo del Trastevere imponendosi 5-0 e consolida così il secondo posto in classifica
Pronti, via e le aquilotte passano in vantaggio con Gioia Livignani. Le padrone di casa provano a tener testa alle pari età della Lazio Women, ma al 40′ Sofia Mancini sigla il raddoppio prima di far rientro negli spogliatoio. La prima frazione di gioco termina 0-2.
Nella ripresa la storia non cambia, le biancocelesti creano gioco ed occasioni, ma siglano il tris solamente al 39′ è ancora la numero 9 biancoceleste a spedire la sfera in fondo al sacco. Al 43′ la neo entrata Gaia Laudiero cala il poker, mentre due minuti più tardi trova ancora la via del gol Sofia Mancini, è tripletta personale per lei. Al fischio finale Trastevere-Lazio Women termina 0-5, una sfida mai messa in dubbio per le ragazze di Alessandro Pasquali.
Nel prossimo turno, le biancocelesti osservano il turno di riposo. Le aquilotte ritornano in campo il 17 Gennaio per la sfida casalinga contro il San Marino Academy.
PRIMAVERA FEMMINILE 2 (8^ Giornata):
TRASTEVERE-LAZIO WOMEN 0-5
Marcatrici: 1’pt Livignani (LW), 40’pt, 39’st, 45’st Mancini (LW), 43’st Laudiero (LW)
TRASTEVERE: Pizzoli (GK), Granese, Tassone (17’st Bascherini), Mazza (17’st Puntillo), Ciuhulescu, Assab E., Assab M., De Angelis, Saia (17’st Passarini), Fagiani, Pascucci
A disp.: Popa (GK), Pasqualone, Fonzi, Lancia, Sirica
All.: Ferreri
LAZIO WOMEN: Gregori (GK), Fiorini (17’st Rosati), Salomone (17’st Ambrosino), Sabbatino, Di Girolamo, Fontana (17’st Cerica), Forte, Ghera (43’st Moretti), Bertin (35’st Laudiero), Mancini, Livignani
A disp.: Pellis (GK), Taipi
All.: Pasquali”.
