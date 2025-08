Lazio Women, parla Małgorzata: «Lazio? Avevo bisogno di fare una nuova esperienza. Ho parlato con Karczewska...»

Lazio Women, Małgorzata si racconta: «Lazio? Avevo bisogno di fare una nuova esperienza. Ho parlato con Karczewska…». Le sue parole

La Lazio Women accoglie una nuova pedina nel suo scacchiere: Małgorzata Mesjasz, difensore centrale polacco classe 1995, ha ufficialmente iniziato la sua avventura in biancoceleste. Dopo i primi giorni di ambientamento a Formello, la calciatrice ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio, raccontando le motivazioni che l’hanno spinta a scegliere il club capitolino e gli obiettivi personali per la stagione.

Mesjasz, cresciuta calcisticamente nel Medyk Konin e reduce da un’esperienza significativa con l’Hertha Berlino, è nota per la sua solidità difensiva, la leadership in campo e la capacità di impostare il gioco dalle retrovie. l suo arrivo rappresenta un tassello fondamentale per il tecnico Massimiliano Catini, allenatore esperto e stratega che ha guidato la squadra nella promozione in Serie A e punta ora a consolidare la presenza della Lazio nel massimo campionato femminile.

L’arrivo di Mesjasz si inserisce in una campagna acquisti mirata a rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. La Lazio Women, infatti, sta costruendo una squadra equilibrata e competitiva, puntando su profili internazionali e giovani talenti italiani. Con l’entusiasmo e la determinazione che ha già mostrato nei primi allenamenti, Mesjasz promette di essere una protagonista della nuova stagione biancoceleste.

PAROLE – «Ho scelto la Lazio perché avevo bisogno di fare una nuova esperienza sia nella mia vita sia nella mia carriera. Posso giocare come centrocampista e come difensore, ma il mio ruolo preferito è quello di difensore centrale”.

L’Europeo è stato il primo per me e la Polonia, sono stati giorni straordinari. Per la mia carriera è stato importante, mi ha permesso di essere una giocatrice migliore. Ho parlato con Karczewska, volevo sapere com’era qui e come si sentisse lei. In campo voglio dare tutto, sia in allenamento sia in partita, per aiutare la squadra»