Lazio Women, Le Bihan la migliore nel campionato per ben tre statistiche! Incredibili i dati sulla centravanti

Lazio Women, incredibili i dati su Le Bihan al termine di questa stagione di Serie A femminile: stagione superlativa

L’attaccante della Lazio Women Le Bihan è stata decisiva per la salvezza e per la buona condotta delle biancocelesti in questo ritorno in Serie A. Le performance della centravanti sono state decisive infatti in quanto è risultata essere prima in campionato per ben 3 statistiche.

Clarisse Le Bihan è stata infatti la miglior assistman, detiene il maggior numero di azioni da gol create e di passaggi fondamentali. Dati incredibili che evidenziano la sua crescita nel corso del campionato.