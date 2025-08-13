Lazio Women, altro colpo per Grassadonia: presa Vernis dagli USA. Le biancocelesti molto attive sul mercato battono un altro colpo

La S.S. Lazio Women prosegue nella costruzione della rosa per la prossima stagione, aggiungendo un importante tassello di qualità e respiro internazionale al proprio centrocampo. Il mercato biancoceleste si arricchisce con un colpo mirato a rafforzare la spina dorsale della squadra a disposizione del tecnico Gianluca Grassadonia, testimoniando le ambizioni del club.

Dal campionato statunitense arriva infatti Nicole Vernis, talentuosa centrocampista classe 2001, che si trasferisce nella Capitale per vestire la maglia della Lazio. Un rinforzo strategico per lo scacchiere tattico della squadra, che potrà contare su una giocatrice duttile e dinamica. La Vernis è infatti una mezzala moderna, capace di dettare i tempi della manovra in fase di impostazione e, allo stesso tempo, di rendersi pericolosa con i suoi inserimenti senza palla in area avversaria.

Formatasi nel competitivo e prestigioso sistema collegiale americano, dove ha dimostrato un’ottima confidenza sia con il gol che con l’assist, porta con sé l’esperienza maturata nella sua prima avventura da professionista, pronta a mettersi alla prova nel campionato italiano. L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali del club con la seguente nota.

La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Nicole Vernis dal Lexington Sporting Club.

Centrocampista statunitense abile sia in fase di impostazione che d’inserimento, ha vestito le maglie dell’University of Florida e dell’University of Georgia, collezionando complessivamente ottantuno presenze arricchite da dodici reti e tredici assist, prima di trasferirsi lo scorso mese di gennaio al Lexington Sporting Club con cui ha ottenuto dodici partite e due marcature.

Benvenuta Nicole!