Lazio Women, Grassadonia: «La Roma ha giocatrici di qualità, ma domani giocheremo a viso aperto»

Lazio Women, il tecnico Gianluca Grassadonia ha parlato alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Roma. Le sue parole

Manca pochissimo all’attesissimo match tra Lazio e Roma Women, valido per l’andata di Coppa Italia in programma domani sera a Formello. Di questo ha parlato il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia su Lazio Style Channel:

«Dobbiamo ripartire dalla prestazione e dalla determinazione viste contro la Ternana, arriviamo con serenità alla partita di domani: tornare subito in campo fa bene. La Roma ha giocatrici di qualità ed è abituata a partite del genere. Ricordiamoci dei precedenti, il match durerà 180′ minuti, vogliamo fare bella figura. Le risorse andranno gestite, attendiamo se ci saranno novità dal mercato. Le ragazze stanno facendo il massimo. Abbiamo avuto infortuni seri ma la squaddra è consapevole e scenderà in campo a viso aperto».

