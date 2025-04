Lazio Women, le good vibes sui social di Connolly dopo la vittoria per 0-4 in campionato sul Como – FOTO

Condividi via email

Lazio Women, la gioia espressa sui social da Connolly dopo la vittoria delle biancocelesti per 0-4 sul Como: le foto

Megan Connolly si sta finalmente ambientando dopo un’intera stagione con la maglia biancoceleste, la prima in Italia. La calciatrice irlandese ha infatti dimostrato una buona crescita in questa stagione e ha dato anche il su contributo nella vittoria per 0-4 sul Como.

Al termine della sfida la centrocampista della Lazio Women ha pubblicato un post con alcuni dei migliori scatti della sfida contro le lariane. Ecco le immagini: