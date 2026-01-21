Lazio Women, tutto pronto per il derby della capitale! Le ultime sulla sfida di questa sera

Lazio Women, biancocelesti in visibilio in vista del derby contro la Roma Women: biglietti in vendita e tutte le info

È tutto pronto per la sfida di questa sera: il derby di Roma tra le Women accende la Coppa Italia. La S.S. Lazio Women ospita la A.S. Roma Women mercoledì 21 gennaio alle ore 20:30 presso lo Stadio Mirko Fersini, teatro di una sfida molto attesa dalle due tifoserie.

La società biancoceleste ha comunicato che i biglietti sono regolarmente in vendita. I tagliandi possono essere acquistati online tramite il circuito Vivaticket oppure presso i punti vendita Vivaticket autorizzati. I prezzi sono accessibili: intero tribuna e settore ospiti a 10 euro, mentre il biglietto Under 16 per la tribuna è fissato a 3 euro.

Per quanto riguarda l’organizzazione della serata, l’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 19:00, nei limiti della capienza dell’impianto. Un dettaglio importante per i sostenitori che vorranno raggiungere Formello con anticipo e vivere da vicino l’atmosfera del derby.

Il derby di Roma Women rappresenta sempre un appuntamento speciale, capace di andare oltre la semplice posta in palio. In Coppa Italia, Lazio e Roma si affrontano con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione, ma anche con il peso simbolico di una rivalità cittadina che rende la serata ancora più carica di significato. I riflettori sono pronti ad accendersi: a Formello è tutto apparecchiato per una notte di grande calcio femminile.

LEGGI ANHE: Romagnoli Al Sadd, si va verso la chiusura! I dettagli dell’operazione