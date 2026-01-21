Lazio Women
Lazio Women, tutto pronto per il derby della capitale! Le ultime sulla sfida di questa sera
Lazio Women, biancocelesti in visibilio in vista del derby contro la Roma Women: biglietti in vendita e tutte le info
È tutto pronto per la sfida di questa sera: il derby di Roma tra le Women accende la Coppa Italia. La S.S. Lazio Women ospita la A.S. Roma Women mercoledì 21 gennaio alle ore 20:30 presso lo Stadio Mirko Fersini, teatro di una sfida molto attesa dalle due tifoserie.
⚪️ Alle 20:30 c'è il derby per la Women 🔵— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 21, 2026
🏟️ Vieni al Fersini ➡️ https://t.co/Rt4p4QmB1U
🎙️ Seguilo LIVE ➡️ https://t.co/JcA1QBKUvF#LazioRoma #AvantiLazio pic.twitter.com/VceQLy1sY6
La società biancoceleste ha comunicato che i biglietti sono regolarmente in vendita. I tagliandi possono essere acquistati online tramite il circuito Vivaticket oppure presso i punti vendita Vivaticket autorizzati. I prezzi sono accessibili: intero tribuna e settore ospiti a 10 euro, mentre il biglietto Under 16 per la tribuna è fissato a 3 euro.
Per quanto riguarda l’organizzazione della serata, l’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 19:00, nei limiti della capienza dell’impianto. Un dettaglio importante per i sostenitori che vorranno raggiungere Formello con anticipo e vivere da vicino l’atmosfera del derby.
Il derby di Roma Women rappresenta sempre un appuntamento speciale, capace di andare oltre la semplice posta in palio. In Coppa Italia, Lazio e Roma si affrontano con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione, ma anche con il peso simbolico di una rivalità cittadina che rende la serata ancora più carica di significato. I riflettori sono pronti ad accendersi: a Formello è tutto apparecchiato per una notte di grande calcio femminile.
