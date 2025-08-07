Lazio Women, altro colpo di mercato per le biancocelesti! Ufficiale l’arrivo di Ashworth-Clifford. Il comunicato del club

La Lazio Women continua a rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Il club biancoceleste ha ufficializzato l’ingaggio di Lucy Ashworth-Clifford, centrocampista inglese classe 1999, proveniente dal Celtic Glasgow. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per la squadra allenata da Massimiliano Catini, che punta a consolidare la propria posizione nel panorama del calcio femminile italiano.

Ashworth-Clifford è una giocatrice versatile e dotata di grande intelligenza tattica. Cresciuta nei vivai di due tra i club più prestigiosi d’Inghilterra, Manchester United e Manchester City, ha maturato una solida formazione tecnica e atletica. La sua carriera ha poi preso una svolta internazionale quando si è trasferita negli Stati Uniti per giocare con i Lamar Cardinals, squadra universitaria del Texas che milita nella NCAA Division I. Questo passaggio le ha permesso di affinare ulteriormente le sue qualità in un contesto competitivo e dinamico.

L’arrivo di Ashworth-Clifford alla Lazio Women porta qualità, esperienza internazionale e una mentalità vincente. La sua duttilità le consente di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, offrendo soluzioni tattiche preziose per il tecnico Catini, noto per il suo approccio strategico e la valorizzazione delle giovani promesse.

Con questo innesto, la Lazio conferma la propria ambizione di costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per obiettivi importanti. L’annuncio ufficiale è stato accompagnato da un caloroso benvenuto da parte del club:

COMUNICATO – Centrocampista inglese classe 1999 dotata di un’ottima duttilità tattica, ha iniziato la propria carriera nei settori giovanili di Manchester United e Manchester City, prima di trasferirsi negli U.S.A. per vestire la maglia dei Lamar Cardinals. Tornata in Europa, Ashworth-Clifford ha giocato con il Lewis FC prima di approdare al Celtic con cui ha collezionato in due stagioni quarantuno presenze nella massima divisione scozzese, coronate da cinque apparizioni nella UEFA Women’s Champions League. Benvenuta Lucy!