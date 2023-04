Lazio Women-Apulia Trani, le parole di Catini alla vigilia della partita. Il tecnico delle biancocelesti ha presentato la gara di domani

Massimiliano Catini, tecnico della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara di domenica con l’Apulia Trani.

PAROLE– «Questa gara nasconde tante insidie, c’è il rischio di gettare via in 90 minuti quanto costruito in sei mesi, ma vedo le ragazze tutti i giorni e mi sembra che questo pericolo non ci sia: si sono allenate bene tutta la settimana. Gara dopo gara, le ragazze stanno crescendo nelle prestazioni e nell’approccio mentale alla partita: pensiamo alla sfida di domenica, non alla prossima a Cittadella. Stiamo bene, viviamo la pressione delle inseguitrici dalla terza giornata: l’abitudine di essere obbligati a vincere sempre ci ha aiutato a completare il nostro percorso di crescita. va riconosciuto merito alle altre squadre: anche loro stanno mantenendo un passo importante. Abbiamo lavorato nel lungo periodo per arrivare ad avere più soluzioni: questo è il momento di metterle in campo perché possono diventare armi importanti a nostro favore»