Lazio Women già in grande forma: poker al Burnley nel segno di Goldoni. Sintesi e tabellino

Lazio Women già in grande forma: poker al Burnley nel segno di Goldoni. Le biancocelesti dominano in Inghilterra

In una trasferta inglese condivisa con la squadra maschile di Maurizio Sarri, la Lazio Women ha lanciato un segnale forte in vista della prossima stagione, superando il Burnley con un’autorevole vittoria per 4-1. Il test contro la formazione britannica ha fornito ottime indicazioni, mettendo in mostra sia la solidità delle veterane che l’entusiasmo delle nuove arrivate.

Il tecnico ha dato subito spazio e fiducia alle nazionali reduci dall’Europeo: Goldoni, Piemonte, Oliviero e Durante sono partite titolari, dimostrando di essere già il perno della squadra. La partita è stata anche una vetrina importante per le nuove giocatrici, con gli esordi ufficiali di Monnecchi, Karczewska, Ashworth-Clifford e Vernis, che hanno avuto modo di iniziare a integrarsi nei meccanismi di gioco.

La Lazio ha preso il controllo del match fin dalle prime battute, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 2-0. A sbloccare il risultato è stata la francese Le Bihan, seguita poco dopo dal raddoppio firmato da una splendida azione di Elena Goldoni. La centrocampista azzurra è stata la protagonista assoluta della giornata, siglando la sua doppietta personale a inizio ripresa su un calcio di rigore da lei stessa procurato. Il poker è stato servito poco più tardi da un altro tiro dal dischetto, trasformato con freddezza dalla neo-acquista Noemi Vernis, che ha così celebrato con un gol il suo debutto in maglia biancoceleste.

Nel finale, il Burnley ha trovato il gol della bandiera con Docherty, una rete che però non ha scalfito la sostanza di una prestazione eccellente. La Lazio torna da questa trasferta con tante certezze e la consapevolezza di aver costruito un gruppo competitivo e pronto a lottare per obiettivi ambiziosi.

BURNELY-LAZIO WOMEN 1-4

Marcatrici: 26` Le Bihan (L), 42`, 53` (rig.) Goldoni (L), 66` (rig.) Vernis (L), 90`+1` Docherty (B)

BURNLEY: Spencer, Siddall (75` Hartley), McPartian (81` Cairns), Matthews (64` Paul), Walker (75` Logan), Raveningn (59` Chandarana), Lawley, Bradley, Daniels (64` Docherty), Wilkes, Stringer (81` Chadwick).

A disp.: Levell, Kelly.

All.: Matt Beard



LAZIO WOMEN: Durante (46` Karresmaa), Baltrip-Reyes (46` Mesjasz), Connolly (59` Mancuso), Le Bihan (59` Karczewska), Oliviero, Castiello (46` Martin), Monnecchi (46` Ashworth), Piemonte (46` Visentin), Simonetti (46` Vernis), Goldoni, D`Auria.

All.: Gianluca Grassadonia





Arbitro: Leigh Gell

Assistenti: Taylor – Daniels

Quarto ufficiale: Holland





Amichevole

Sabato 9 agosto, ore 12:00

Burnley FC Training Centre