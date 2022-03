Lazio, con il Venezia il trend è positivo: i numeri

Per la Lazio il trend con il Venezia nel campionato di Serie A è più che positivo: i numeri dei precedenti

Infatti, come riportate dalle statistiche della Lega Serie A, i biancocelesti sono imbattuti nelle ultime quattro sfide contro il Venezia in Serie A TIM, con tre vittorie e un pareggio. Per di più i capitolini non hanno mai perso nelle 10 gare casalinghe contro il Venezia (8V, 2N).