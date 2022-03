Lazio-Venezia, l’ultima in casa contro il lagunari risale a 20 anni fa

L’ultima volta in cui la Lazio ha affrontato il Venezia all’Olimpico risale esattamente a vent’anni fa: ecco come finì

Lazio-Venezia non è tra i veri e propri classici della Serie A. Non a caso l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno affrontato i lagunari allo stadio Olimpico risale a ben 20 anni fa.

Era il 3 marzo del 2002 e la sfida terminò con il risultato di 4-2. Il grande protagonista fu Crespo, autore di una doppietta nel primo tempo e di un altro gol nella ripresa, dopo che i veneti si erano riportato in gara con Bettarini e Maniero. Di Pancaro l’altra rete dei biancocelesti.