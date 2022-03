Lazio Venezia, zero sconfitte contro i veneti all’Olimpico: il dato

Nessuna sconfitta casalinga contro il Venezia. Quando ci sono i veneti tra le mura dell’Olimpico, la Lazio non perde mai

I numeri sono tutti dalla parte della Lazio. Nelle ultime 10 gare – disputate contro il Venezia, tra le mura dello Stadio Olimpico – i biancocelesti non hanno mai perso, maturando infatti 8 vittorie e 2 pareggi.

Delle squadre attualmente presenti in Serie A, solo contro l’Empoli hanno fatto meglio non perdendo mai, in 12 sfide casalinghe.