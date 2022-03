Lazio Venezia, Immobile punta la “vittima” mancante: la statistica

Contro il Venezia Ciro Immobile avrà l’occasione di provare a segnare all’unica squadra che gli manca in Serie A

Ciro Immobile non si vuole fermare. Contro il Cagliari ha raggiunto Piola a quota 143 in Serie A con la maglia della Lazio, oltre che segnare 20 gol per la sesta stagione di fila. Ora c’è un nuovo premio all’orizzonte che l’attaccante non vuole lascarsi sfuggire.

Il bomber biancoceleste ha punito ogni squadra in Serie A, ne manca solamente una – il Venezia – per una duplice causalità. L’ultima volta che i lagunari si trovavano in A Ciro aveva dodici anni. E a dicembre, in occasione della sfida d’andata, era bloccato a casa col Covid. Quello di lunedì sera sarà un vero esordio per Immobile, che vuole immediatamente “punire” l’avversario.