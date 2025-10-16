 Lazio, buone notizie per Vecino: riuscirà ad esserci contro l'Atalanta da titolare? - Lazio News 24
Lazio, buone notizie per Vecino: riuscirà ad esserci contro l'Atalanta da titolare?

Vecino

Lazio, buone notizie a centrocampo: Vecino verso il rientro con l’Atalanta

In una stagione segnata da continui alti e bassi, la Lazio riceve finalmente una notizia positiva sul fronte infortuni. Matias Vecino, centrocampista uruguaiano di grande esperienza, è infatti sempre più vicino al rientro e potrebbe tornare tra i convocati per la delicata sfida contro l’Atalanta, in programma domenica all’Olimpico.

Secondo le ultime indiscrezioni, il numero 5 biancoceleste ha completato una parte significativa del lavoro atletico con il gruppo, mostrando buone risposte dal punto di vista fisico. Sebbene sia difficile immaginarlo titolare dal primo minuto, il suo ritorno rappresenterebbe una risorsa fondamentale per la mediana della Lazio, attualmente in piena emergenza per via dei recenti infortuni.

Il reparto di centrocampo, infatti, è uno dei settori più colpiti nelle ultime settimane. Con Rovella non al meglio e Luis Alberto a mezzo servizio, Maurizio Sarri è stato costretto a reinventare la sua linea mediana. In questo contesto, il ritorno di Vecino rappresenterebbe un’opportunità preziosa per inserire una pedina d’esperienza, in grado di garantire equilibrio, inserimenti e sostanza.

Vecino, già protagonista con la maglia della Lazio in passato, ha dimostrato di essere un giocatore su cui Sarri può contare nei momenti chiave. Il suo dinamismo, unito alla capacità di leggere bene le situazioni di gioco, potrebbe rivelarsi determinante nella fase più intensa della stagione, in cui la squadra è impegnata su più fronti, tra campionato e impegni europei.

L’obiettivo della Lazio, infatti, è rialzare la testa dopo un inizio di stagione altalenante. La partita contro l’Atalanta rappresenta uno snodo importante per la classifica e per il morale del gruppo. L’eventuale presenza in panchina di Vecino, anche solo per uno spezzone di gara, potrebbe dare una spinta psicologica a tutto l’ambiente biancoceleste.

Intanto, lo staff medico della Lazio continuerà a monitorare le condizioni del centrocampista fino alla rifinitura di sabato. Solo allora Sarri deciderà se inserirlo ufficialmente tra i convocati. Ma una cosa è certa: il rientro di Matias Vecino si avvicina, e con lui torna anche un pezzo importante della vera identità della Lazio.

