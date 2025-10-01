Lazio, ancora cattive notizie sulle condizioni di Vecino: quando potrebbe rientrare il centrocampista uruguagio

Niente da fare, il rientro è ancora rimandato. Il calvario di Matías Vecino non è ancora finito: il centrocampista uruguaiano non sarà a disposizione di Maurizio Sarri nemmeno per la sfida di sabato contro il Torino, l’ultimo impegno della Lazio prima della sosta per le nazionali di ottobre. L’attesa per rivederlo in campo si allunga ulteriormente, trasformando il suo recupero in un piccolo giallo.

Come riporta Il Messaggero, il nuovo obiettivo è stato fissato per la ripresa del campionato. Vecino proverà a tornare tra i convocati per la difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in programma il 19 ottobre. Se così fosse, la sua assenza dai campi ammonterebbe a più di due mesi. I suoi problemi fisici, infatti, sono iniziati l’8 agosto, alla vigilia dell’amichevole estiva in Inghilterra contro il Burnley.

La speranza di un suo recupero lampo si era accesa in vista di Genova, data la drammatica emergenza a centrocampo, ma il suo nome non era comparso nella lista dei convocati. Una scelta spiegata dalla società con una nota che puntava alla massima prudenza. «Vecino è rimasto a Roma per precauzione e finire definitivamente il recupero».

Questa “precauzione” si è quindi estesa anche alla partita contro il Torino. Sarri e lo staff medico hanno deciso di non correre alcun rischio, preferendo sfruttare le prossime due settimane di sosta per permettere al giocatore di completare il suo percorso riabilitativo senza fretta. Un’assenza che pesa, ma che viene vista come un investimento necessario per poter contare su un Vecino al 100% nel tour de force che attenderà la Lazio tra la fine di ottobre e novembre. La speranza, ora, è di rivederlo davvero in campo dopo la sosta.